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Артем Дзюба: нужно до конца верить, биться и сражаться. В этом наша сила

Капитан сборной России Артем Дзюба в эфире телеканала "Матч премьер" поделился впечатлениями от матча квалификации Евро-2020 с Казахстаном (1:0).
Фото: "Спорт день за днем"
"Когда мы забивали гол, я толкался с кем-то из команды Казахстана. Увидел, что Марио выпрыгнул и ударил. Вратарь почти вытащил, но мяч все-таки залетел в ворота. Важный гол, Марио умничка. Это очень важные три очка.

Вскрывать сборную Казахстана очень тяжело. Разговоры о том, что есть команды, которые легко обыгрывать, — это все от лукавого. Мы уже видели, что Армения выиграла у Боснии, Азербайджан сыграл вничью с хорватами. Те же бельгийцы 43 минуты не могли забить Сан-Марино, пока не заработали пенальти. Уже не осталось команд, которые не умеют обороняться.

Сегодня мы перестроились во втором тайме, прижали соперника и забили гол. Спасибо всей стране за любовь и поддержку. Мы это ценим, от такого мурашки по коже.

Мы не сгибаемся, так как вырабатываем менталитет победителя. Надо отдавать все силы, а уже после свистка будем анализировать, что сделали не так. Нужно до конца верить, биться и сражаться. В этом наша сила. Мы сильны именно командной игрой", — сказал Дзюба.


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Теги: Дзюба Сборная России Сборная Казахстана
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