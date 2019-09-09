"Когда мы забивали гол, я толкался с кем-то из команды Казахстана. Увидел, что Марио выпрыгнул и ударил. Вратарь почти вытащил, но мяч все-таки залетел в ворота. Важный гол, Марио умничка. Это очень важные три очка.
Вскрывать сборную Казахстана очень тяжело. Разговоры о том, что есть команды, которые легко обыгрывать, — это все от лукавого. Мы уже видели, что Армения выиграла у Боснии, Азербайджан сыграл вничью с хорватами. Те же бельгийцы 43 минуты не могли забить Сан-Марино, пока не заработали пенальти. Уже не осталось команд, которые не умеют обороняться.
Сегодня мы перестроились во втором тайме, прижали соперника и забили гол. Спасибо всей стране за любовь и поддержку. Мы это ценим, от такого мурашки по коже.
Мы не сгибаемся, так как вырабатываем менталитет победителя. Надо отдавать все силы, а уже после свистка будем анализировать, что сделали не так. Нужно до конца верить, биться и сражаться. В этом наша сила. Мы сильны именно командной игрой", — сказал Дзюба.
Артем Дзюба: нужно до конца верить, биться и сражаться. В этом наша сила
Капитан сборной России Артем Дзюба в эфире телеканала "Матч премьер" поделился впечатлениями от матча квалификации Евро-2020 с Казахстаном (1:0).
Фото: "Спорт день за днем"
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