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Летающий Марио Фернандес, нестареющий Жирков и активный Головин: оценки по итогам матча Россия – Казахстан

Сборная России одержала победу над Казахстаном в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Россияне максимально приблизились к путёвке на Евро-2020, но разочаровали игрой.
Фото - "Чемпионат"
Российская сборная не смогла удивить соперника, а гости из Казахстана совершенно не испугались громкого имени оппонента. В результате матч превратился в тягучую борьбу и давление фаворита, который с колоссальным трудом добыл важнейшие три очка.

Маринато Гильерме – б/о. У голкипера российской сборной в этом матче фактически не было работы. За всю игру казахстанцы нанесли лишь один удар в створ ворот. Оценивать игру вратаря фактически невозможно.

Юрий Жирков – 3.5. Жирков – один из немногих, кто может записать себе эту игру в актив. На этот раз Жирков играл крайнего защитника и со своей ролью справился здорово. В обороне всё было очень хорошо, да и вперёд он успевал регулярно. Именно Жирков заработал стандарт, который в итоге принёс хозяевам победу.



Георгий Джикия – 3.5. Защитник сборной России провёл неплохой матч, но и как-то выделить Джикию невозможно. Казахстан ничего не создал у ворот россиян, но от Джикии можно было ждать более активной игры впереди.

Андрей Семёнов – 3.5. Семёнов также у своих ворот действовал безошибочно. Сборная Казахстана не тревожила Гильерме.

Марио Фернандес – 4.0. Фернандес напомнил тот самый четвертьфинал чемпионата мира 2018 года с Хорватией, когда Марио забил головой после навеса в штрафную. В то же время Фернандес проделал колоссальный объём работы и был одним из лучших на поле. Впрочем, традиционно.



Магомед Оздоев – 3.5. Оздоев набрал хорошую форму и в сборной России проявил себя неплохо. Полузащитник «Зенита» нанёс несколько опасных ударов, да и в центре поля «выжигал» пространство. Впрочем, зачастую Оздоев приносит больше пользы.

Ильзат Ахметов – 3.0. Ахметов в сборной пока лишь обживается. Получилось не слишком удачно, но Ильзат и не провалил игру. В его активе – несколько хороших проходов, интересный дриблинг и желание.

Антон Миранчук – 3.0. Миранчук регулярно оказывался с мячом, но получалось не слишком удачно. Все попытки Антона прострелить мяч в перенасыщенную штрафную сборной Казахстана заканчивались потерями. Терпение Черчесова лопнуло на 58-й минуте, когда он заменил Миранчука.

Александр Головин – 3.5. В плане старания и стремления брать игру на себя Головин был самым активным в команде. Только вот КПД у хавбека «Монако» получился слишком низким. Головин неоднократно выходил на ударные позиции, но палил по воробьям, а передачи у полузащитника были не слишком точными. Впрочем, именно он выдал тот самый навес на голову Фернандеса, который стал результативным.

Денис Черышев – 2.5. Выход Черышева на поле совершенно себя не оправдал. Денис провёл совершенно незаметный матч, так и не сумел обострить игру и абсолютно логично первым из россиян отправился на замену.



Артём Дзюба – 3.0. Дзюба создал шикарный момент для Жиркова, приняв мяч в чужой штрафной в концовке. В целом, Артём постоянно держал в напряжении защитников соперника, сыграв классическую роль таргетмена. Только вот партнёры так и не поддержали и не использовали освободившееся пространство.

Роман Зобнин – 3.0. Зобнин неплохо вошёл в игру на 63-й минуте, проделывал большой объём работы по подбору мячей и разгону атак.

Алексей Ионов – 2.5. У Ионова был шикарный шанс открыть счёт в матче, но он не смог подстроиться под мяч после удара Жиркова. В целом, Ионов так и не сумел обострить игру, появившись на замену на 58-й минуте.

Фёдор Кудряшов – 3.0. Кудряшов вышел на поле на 55-й минуте. Крайний защитник российской сборной сразу приступил к методичному обстрелу навесами штрафной соперника, жаль, что выиграть верх никому из россиян не удавалось.

Чемпионат Европы-2020

6 тур

Россия - Казахстан - 1:0 (0:0)

Гол: Фернандес, 89.

Россия: Гильерме, Джикия, Семёнов, Жирков, Фернандес, Оздоев, Ахметов (Зобнин, 63), Ан. Миранчук (Ионов, 57), Черышев (Кудряшов, 55), Головин, Дзюба.

Казахстан: Непогодов, Марочкин, Ерланов, Малый, Шомко, Бейсебеков, Абикен, Перцух, Жуков (Исламхан, 62), Федин (Мужиков, 77), Щёткин (Аймбетов, 90).


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Теги: Казахстан Россия Марио Фернандес
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