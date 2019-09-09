Летающий Марио Фернандес, нестареющий Жирков и активный Головин: оценки по итогам матча Россия – Казахстан

Фото - "Чемпионат"

Тут можно сказать только одно:

М А С Т Е Р #РоссияКазахстан pic.twitter.com/9jMKorNg8b — •Cherry• ???|4.02| (@JulKaulitz) September 9, 2019

Российская сборная не смогла удивить соперника, а гости из Казахстана совершенно не испугались громкого имени оппонента. В результате матч превратился в тягучую борьбу и давление фаворита, который с колоссальным трудом добыл важнейшие три очка.У голкипера российской сборной в этом матче фактически не было работы. За всю игру казахстанцы нанесли лишь один удар в створ ворот. Оценивать игру вратаря фактически невозможно.Жирков – один из немногих, кто может записать себе эту игру в актив. На этот раз Жирков играл крайнего защитника и со своей ролью справился здорово. В обороне всё было очень хорошо, да и вперёд он успевал регулярно. Именно Жирков заработал стандарт, который в итоге принёс хозяевам победу.Защитник сборной России провёл неплохой матч, но и как-то выделить Джикию невозможно. Казахстан ничего не создал у ворот россиян, но от Джикии можно было ждать более активной игры впереди.Семёнов также у своих ворот действовал безошибочно. Сборная Казахстана не тревожила Гильерме.Фернандес напомнил тот самый четвертьфинал чемпионата мира 2018 года с Хорватией, когда Марио забил головой после навеса в штрафную. В то же время Фернандес проделал колоссальный объём работы и был одним из лучших на поле. Впрочем, традиционно.Оздоев набрал хорошую форму и в сборной России проявил себя неплохо. Полузащитник «Зенита» нанёс несколько опасных ударов, да и в центре поля «выжигал» пространство. Впрочем, зачастую Оздоев приносит больше пользы.Ахметов в сборной пока лишь обживается. Получилось не слишком удачно, но Ильзат и не провалил игру. В его активе – несколько хороших проходов, интересный дриблинг и желание.Миранчук регулярно оказывался с мячом, но получалось не слишком удачно. Все попытки Антона прострелить мяч в перенасыщенную штрафную сборной Казахстана заканчивались потерями. Терпение Черчесова лопнуло на 58-й минуте, когда он заменил Миранчука.В плане старания и стремления брать игру на себя Головин был самым активным в команде. Только вот КПД у хавбека «Монако» получился слишком низким. Головин неоднократно выходил на ударные позиции, но палил по воробьям, а передачи у полузащитника были не слишком точными. Впрочем, именно он выдал тот самый навес на голову Фернандеса, который стал результативным.Выход Черышева на поле совершенно себя не оправдал. Денис провёл совершенно незаметный матч, так и не сумел обострить игру и абсолютно логично первым из россиян отправился на замену.Дзюба создал шикарный момент для Жиркова, приняв мяч в чужой штрафной в концовке. В целом, Артём постоянно держал в напряжении защитников соперника, сыграв классическую роль таргетмена. Только вот партнёры так и не поддержали и не использовали освободившееся пространство.Зобнин неплохо вошёл в игру на 63-й минуте, проделывал большой объём работы по подбору мячей и разгону атак.У Ионова был шикарный шанс открыть счёт в матче, но он не смог подстроиться под мяч после удара Жиркова. В целом, Ионов так и не сумел обострить игру, появившись на замену на 58-й минуте.Фёдор Кудряшов – 3.0. Кудряшов вышел на поле на 55-й минуте. Крайний защитник российской сборной сразу приступил к методичному обстрелу навесами штрафной соперника, жаль, что выиграть верх никому из россиян не удавалось.Фернандес, 89.Гильерме, Джикия, Семёнов, Жирков, Фернандес, Оздоев, Ахметов (Зобнин, 63), Ан. Миранчук (Ионов, 57), Черышев (Кудряшов, 55), Головин, Дзюба.Непогодов, Марочкин, Ерланов, Малый, Шомко, Бейсебеков, Абикен, Перцух, Жуков (Исламхан, 62), Федин (Мужиков, 77), Щёткин (Аймбетов, 90).