"Знали, что будет непростой матч. И первый матч был сложный, несмотря на счет 4:0. Главное, что мы взяли 6 очков на этом сборе, оторвались от соперника. Ждем следующей игры.
После Шотландии нам нужны были изменения в составе. Нужна была скорость на флангах. И Черышев, и Миранчук это сделали. Когда соперник подустал, мы выпустили свежего Ионова, которым изначально не стали рисковать — у него икроножную начало схватывать еще в Шотландии.
Зобнин вышел, чтобы середину закрыть, потому что мы стали контратаки пропускать. Все сработало", - сказал Черчесов.
Станислав Черчесов: главное, что мы взяли 6 очков на этом сборе, оторвались от соперника
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над Казахстаном в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0).
Фото: "Спорт день за днем"
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