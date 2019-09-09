Станислав Черчесов: главное, что мы взяли 6 очков на этом сборе, оторвались от соперника

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над Казахстаном в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0).



Фото: "Спорт день за днем"