» » Валерий Рейнгольд: взяли 3 очка, проявили характер, молодцы!

Валерий Рейнгольд: взяли 3 очка, проявили характер, молодцы!

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры сборной России против сборной Казахстана (1:0) в отборе к Евро-2020.
Фото: "СЭ"
- О матче:

Сыграли неважно, но самое главное взяли 3 очка, проявили характер, молодцы! Нужно учитывать и то, что 2 дня назад играли с Шотландией, был непростой перелёт, люди не железные, и это нужно иметь ввиду. Именно по этой причине не было свежести, ноги бежали с трудом и т.д. Но то что соперник был дожат и 3 очка удалось завоевать - это похвально, учитывая обстоятельства. Выиграли на характере, а это тоже дорогого стоит. В конце концов, на поле была только одна команда, но у неё не было свежести, и это объясняется непростым графиком. Поэтому 3 очка, которые укрепляют позиции сборной, очень важны.

- Об игре Юрия Жиркова в минувших встречах:

Это настоящий профессионал! Так играть в таком возрасте может только "режимщик", человек, который до мозга костей профессионал, следит за своим сном, питанием и т.д. Он отрабатывает честно, держит в хорошей форме, а в футбол он всегда играть умел, и сегодня это в очередной раз доказал. Прошедшие матчи за сборную в исполнении Жиркова - это пример для молодых, вот как нужно держать себя и следить за собой. Дело не в возрасте, а в умении выдерживать нагрузку, и высокие показатели по этому компоненту будет показывать только тот, кто держит спортивный режим.

Жирков был лучшим в двух минувших играх, без всякого сомнения! И сегодняшний гол был забит после того, как он заработал штрафной в практически безнадёжной ситуации. Красавец! Таких игроков я всегда буду хвалить. Большой мастер!

- О борьбе с Бельгией за первое место:

Думаю, с ними тяжело будет бороться. Это топ-команда, это бесспорно, в её составе выступают сильнейшие футболисты. Но в футболе всё может быть, посмотрим. До встречи с бельгийцами нам нужно не оступиться с Шотландией и Кипром. Кроме того, ведущие игроки должны подойти к этой встречи в полной боеготовности, а сейчас, прямо говоря, к некоторым игрокам есть вопросы. Например, Зобнин. Безобразно выглядит, в безобразном состоянии. После травмы "крестов" я его не узнаю что в клубе, что в сборной, его будто и нет, хотя раньше он вёл команду за собой, а сейчас он тень самого себя.

Но в целом, команда близка к выходу на Евро, нужно продолжать в том же духе, а кому есть над чем работать - качественно подготовиться. Можно попробовать дать бельгийцам бой и отмазаться за поражение в первой игре.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Рейнгольд Сборная Казахстана Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Магомед Оздоев: когда Фернандес забил, испытал облегчение
Сергей Кирьяков: думаю, для Черчесова будет важно побороться с Бельгией за первое место
Валерий Рейнгольд: взяли 3 очка, проявили характер, молодцы!
Станислав Черчесов: сборная России провела матч с Казахстаном на пять баллов
Станислав Черчесов: главное, что мы взяли 6 очков на этом сборе, оторвались от соперника 2
Летающий Марио Фернандес, нестареющий Жирков и активный Головин: оценки по итогам матча Россия – Казахстан 2
Артем Дзюба: нужно до конца верить, биться и сражаться. В этом наша сила 2
Андрей Семенов: дотерпели с Казахстаном, и нам за это воздалось
Тренер сборной Казахстана: у России почти не было моментов 1
Cirque du Soleil представит шоу по жизни Месси 10 октября в Барселоне
Сборная России решила задачу, но провела худший матч в году. Оказалось, мы не умеем играть в позиционку без пространства 6
Германия победила Северную Ирландию и возглавила группу, Голландия разгромила Эстонию
Сборная России с минимальным счетом обыграла Казахстан 36
"Барселона" назвала диагноз Юмтити, травмировавшегося в сборной Франции
Деклан Райс рассказал об угрозах, которые получал после перехода в сборную Англии из Ирландии
Гетце может продолжить карьеру в Италии
Никола Юрчевич: сегодня я всем сердцем был азербайджанцем
Матч с Казахстаном стал для Юрия Жиркова 90-м в составе сборной России
Давид де Хеа близок к продлению контракта с "Манчестер Юнайтед" с зарплатой 290 тыс. фунтов в неделю
"Вулверхэмптон" вновь хочет попробовать приобрести Кессье
Юрий Васильков: не надо обвинять Селихова в травмах 1
Сарри рассказал, сколько голов потребует от Роналду в новом сезоне
Дзюба рассказал, после игры с Шотландией не мог уснуть до 9 утра 2
Сборная Хорватии не смогла обыграть Азербайджан 1
Стали известны составы России и Казахстана 12
Артем Дзюба: был бы не против остаться в "Зените" 9
"Реал" контактировал с агентом ван Дейка
Артем Дзюба: Бельгия, откровенно говоря, стоит немного на другом уровне 1
Артем Дзюба назвал клуб АПЛ, в который мог перейти зимой 15
Алексис Санчес не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед"
Все новости