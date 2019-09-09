Валерий Рейнгольд: взяли 3 очка, проявили характер, молодцы!

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры сборной России против сборной Казахстана (1:0) в отборе к Евро-2020.

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Сыграли неважно, но самое главное взяли 3 очка, проявили характер, молодцы! Нужно учитывать и то, что 2 дня назад играли с Шотландией, был непростой перелёт, люди не железные, и это нужно иметь ввиду. Именно по этой причине не было свежести, ноги бежали с трудом и т.д. Но то что соперник был дожат и 3 очка удалось завоевать - это похвально, учитывая обстоятельства. Выиграли на характере, а это тоже дорогого стоит. В конце концов, на поле была только одна команда, но у неё не было свежести, и это объясняется непростым графиком. Поэтому 3 очка, которые укрепляют позиции сборной, очень важны.Это настоящий профессионал! Так играть в таком возрасте может только "режимщик", человек, который до мозга костей профессионал, следит за своим сном, питанием и т.д. Он отрабатывает честно, держит в хорошей форме, а в футбол он всегда играть умел, и сегодня это в очередной раз доказал. Прошедшие матчи за сборную в исполнении Жиркова - это пример для молодых, вот как нужно держать себя и следить за собой. Дело не в возрасте, а в умении выдерживать нагрузку, и высокие показатели по этому компоненту будет показывать только тот, кто держит спортивный режим.Жирков был лучшим в двух минувших играх, без всякого сомнения! И сегодняшний гол был забит после того, как он заработал штрафной в практически безнадёжной ситуации. Красавец! Таких игроков я всегда буду хвалить. Большой мастер!Думаю, с ними тяжело будет бороться. Это топ-команда, это бесспорно, в её составе выступают сильнейшие футболисты. Но в футболе всё может быть, посмотрим. До встречи с бельгийцами нам нужно не оступиться с Шотландией и Кипром. Кроме того, ведущие игроки должны подойти к этой встречи в полной боеготовности, а сейчас, прямо говоря, к некоторым игрокам есть вопросы. Например, Зобнин. Безобразно выглядит, в безобразном состоянии. После травмы "крестов" я его не узнаю что в клубе, что в сборной, его будто и нет, хотя раньше он вёл команду за собой, а сейчас он тень самого себя.Но в целом, команда близка к выходу на Евро, нужно продолжать в том же духе, а кому есть над чем работать - качественно подготовиться. Можно попробовать дать бельгийцам бой и отмазаться за поражение в первой игре.