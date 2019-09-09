Полузащитник сборной России Александр Головин подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Казахстана (1:0).
"Может быть, прямо стопроцентных моментов у нас не было. Но было очевидно, что мы владели инициативой. На контратаках давали сопернику где-то организовывать полувыходы. Нам не хватало последнего паса и завершающего удара. У меня тоже пару ударов прошла не в створ.
В некоторых моментах пытались играть как команда, в некоторых — на себя. Не все получалось, не все было идеально. Играли неважно, с этим нельзя не согласиться, но главное, что есть три очка", - цитирует Головина Sport24.ru.
Александр Головин: играли неважно, с этим нельзя не согласиться, но главное, что взяли три очка
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