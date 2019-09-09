» » Александр Головин: играли неважно, с этим нельзя не согласиться, но главное, что взяли три очка

Александр Головин: играли неважно, с этим нельзя не согласиться, но главное, что взяли три очка

Полузащитник сборной России Александр Головин подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Казахстана (1:0).

"Может быть, прямо стопроцентных моментов у нас не было. Но было очевидно, что мы владели инициативой. На контратаках давали сопернику где-то организовывать полувыходы. Нам не хватало последнего паса и завершающего удара. У меня тоже пару ударов прошла не в створ.

В некоторых моментах пытались играть как команда, в некоторых — на себя. Не все получалось, не все было идеально. Играли неважно, с этим нельзя не согласиться, но главное, что есть три очка", - цитирует Головина Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Головин Сборная России Сборная Казахстана
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Дмитрий Булыкин: главное - счет, все мы знаем, что игра забывается, а результат остается
Юрий Жирков: секрет моей игры? Ничего такого нет. Я же не Роналдиньо
Федор Кудряшов: сборная Казахстана выглядела более целостно и организованно
Евгений Ловчев-младший: сборная России играла не спустя рукава против Казахстана
Александр Головин: играли неважно, с этим нельзя не согласиться, но главное, что взяли три очка
Магомед Оздоев: когда Фернандес забил, испытал облегчение
Сергей Кирьяков: думаю, для Черчесова будет важно побороться с Бельгией за первое место
Валерий Рейнгольд: взяли 3 очка, проявили характер, молодцы!
Станислав Черчесов: сборная России провела матч с Казахстаном на пять баллов
Станислав Черчесов: главное, что мы взяли 6 очков на этом сборе, оторвались от соперника 2
Летающий Марио Фернандес, нестареющий Жирков и активный Головин: оценки по итогам матча Россия – Казахстан 2
Артем Дзюба: нужно до конца верить, биться и сражаться. В этом наша сила 2
Андрей Семенов: дотерпели с Казахстаном, и нам за это воздалось
Тренер сборной Казахстана: у России почти не было моментов 1
Cirque du Soleil представит шоу по жизни Месси 10 октября в Барселоне
Сборная России решила задачу, но провела худший матч в году. Оказалось, мы не умеем играть в позиционку без пространства 7
Германия победила Северную Ирландию и возглавила группу, Голландия разгромила Эстонию
Сборная России с минимальным счетом обыграла Казахстан 37
"Барселона" назвала диагноз Юмтити, травмировавшегося в сборной Франции
Деклан Райс рассказал об угрозах, которые получал после перехода в сборную Англии из Ирландии
Гетце может продолжить карьеру в Италии
Никола Юрчевич: сегодня я всем сердцем был азербайджанцем
Матч с Казахстаном стал для Юрия Жиркова 90-м в составе сборной России
Давид де Хеа близок к продлению контракта с "Манчестер Юнайтед" с зарплатой 290 тыс. фунтов в неделю
"Вулверхэмптон" вновь хочет попробовать приобрести Кессье
Юрий Васильков: не надо обвинять Селихова в травмах 1
Сарри рассказал, сколько голов потребует от Роналду в новом сезоне
Дзюба рассказал, после игры с Шотландией не мог уснуть до 9 утра 2
Сборная Хорватии не смогла обыграть Азербайджан 1
Стали известны составы России и Казахстана 12
Все новости