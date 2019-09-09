Бывший полузащитник сборной Казахстана Евгений Ловчев-младший поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Казахстана (1:0) в матче квалификации Евро-2020.
"Я ожидал, что с Казахстаном будет сегодня играть очень сложно. Футболисты этой сборной в последних матчах показывают неплохие результаты: после ничьей с Кипром и победы над Шотландией у них появилась определенная уверенность. Это добавляет сложности соперникам в игре с ними.
Я не считаю, что Россия плохо подготовилась к данной игре. Любой команде тяжело играть с соперником, который действует от обороны и делает это организованно, слаженно, но в основном на своей половине поля, близко к своей штрафной площади, когда мало зон, когда много обороняющиеся футболистов.
Сборная России играла не спустя рукава, а стараясь. В конце концов, удалость забить. Если бы забили раньше, игра бы сложилась по-другому. Это важная победа для сборной России, потому что она прилично увеличивает шансы на попадание на чемпионат Европы", — цитирует Ловчева-младшего "РБ".
Евгений Ловчев-младший: сборная России играла не спустя рукава против Казахстана
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