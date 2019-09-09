Защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал победу над Казахстаном (1:0) в квалификации чемпионата Европы 2020 года.
"Тяжелый матч, хорошо, что выиграли на последних минутах. Очень тяжелая игра. Все было, как всегда, через два дня на третий матч, ничего сложного.
В чем секрет моей игры? Ничего такого нет. Я же не Роналдиньо. Играет вся команда. Сегодня взяли важные три очка, оторвались от сборной Шотландии, все в наших руках.
У нас в конце не получался последний пас. Хорошо, что Фернандес забил. Соперник хорошо играл в обороне, не оставлял свободные зоны, компактно и быстро перемещался.
Где мне комфортнее играть? Не знаю, я сам запутался", - цитирует Жиркова Sport24.ru.
Юрий Жирков: секрет моей игры? Ничего такого нет. Я же не Роналдиньо
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