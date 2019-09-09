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Геннадий Костылев: Дзюба хорош для захвата плацдарма, но в матче с Казахстаном его совсем не использовали

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев подвел итоги матча квалификации Евро-2020 Россия — Казахстан.

"Ничего удивительного. Казахстан сыграл строго в обороне, вторым номером. Наша беда, что начали матч в пол-оборота. Долго разыгрывали мяч и давали возможность сопернику вернуться в оборону. Играть стоя, даже с такой командой как Казахстан, много шансов забить не будет. Возили и возили. Совсем не использовали Дзюбу.

Еще у нас беда: защитники не владеют первым пасом. У Дениса Черышева тоже ничего не получилось. Но он долго не играл. Наверное, потерял тонус.

Я Дзюбу давно знаю, еще когда он только пришел в дубль «Спартака». Данные великолепные. Рост хороший, но использовал его плохо. Еще был показушник. Не отдавал игре то, что мог. И вдруг ожил! Дзюба хорош для захвата плацдарма у ворот соперника, но кроме Жиркова никто не мог ему сделать хорошую передачу.

Сборной России перед Евро-2020 нужно усилить атаку! Вроде сегодня сохраняли мяч, но Головин возил его туда-сюда.

Можно совместить на поле Чалова и Дзюбу? Смотря, какая будет тактика. Можно играть сдвоенным центром, а можно их расставить уступом: один впереди, а другой немного сзади", — цитирует Костылева "Спорт день за днем".


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Теги: Костылев Дзюба Сборная России Сборная Казахстана
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