«У нас было большое преимущество, но не было свежести, хорошей реализации моментов. Очень много эмоций было потрачено в игре с командой Шотландии. Игра со сборной Казахстана получилась очень тяжелой, гости практически все 90 минут хорошо оборонялись, пытаясь выходить вперед исключительно за счет контратак.
Мы практически обеспечили себе место на чемпионате Европы, к которому надо сейчас планомерно готовиться. Обычно после такого результата болельщики забывают сразу все, прощают все промахи, наступают праздник и радость от победы», — цитирует Газзаева ТАСС.
Валерий Газзаев: мы практически обеспечили себе место на чемпионате Европы, к которому надо сейчас планомерно готовиться
Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев подвел итоги матча шестого тура отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 Россия — Казахстан (1:0).
Фото: Александр Щербак/ТАСС
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