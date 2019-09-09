» » Валерий Газзаев: мы практически обеспечили себе место на чемпионате Европы, к которому надо сейчас планомерно готовиться

Валерий Газзаев: мы практически обеспечили себе место на чемпионате Европы, к которому надо сейчас планомерно готовиться

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев подвел итоги матча шестого тура отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 Россия — Казахстан (1:0).
Фото: Александр Щербак/ТАСС
«У нас было большое преимущество, но не было свежести, хорошей реализации моментов. Очень много эмоций было потрачено в игре с командой Шотландии. Игра со сборной Казахстана получилась очень тяжелой, гости практически все 90 минут хорошо оборонялись, пытаясь выходить вперед исключительно за счет контратак.

Мы практически обеспечили себе место на чемпионате Европы, к которому надо сейчас планомерно готовиться. Обычно после такого результата болельщики забывают сразу все, прощают все промахи, наступают праздник и радость от победы», — цитирует Газзаева ТАСС.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Газзаев Сборная России Сборная Казахстана Чемпионат Европы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Футболисты и болельщики сборной России в "исландском" стиле отметили победу над Казахстаном
Артём Дзюба после матча с Казахстаном записал традиционное видеообращение к болельщикам
Сборная России опубликовала победное фото из раздевалки после матча с Казахстаном 1
Валерий Газзаев: мы практически обеспечили себе место на чемпионате Европы, к которому надо сейчас планомерно готовиться
Артем Дзюба: когда выходили на стадион, у нас мурашки по коже бегали от приветствия
Геннадий Костылев: Дзюба хорош для захвата плацдарма, но в матче с Казахстаном его совсем не использовали
Василий Уткин раскритиковал Глушакова за слова про Кафельникова: ну не свинья ты после этого? 2
Лионель Месси показал награду лучшего игрока на международной арене ESPYS-2019
Дуглас Коста опроверг переговоры с "Манчестер Юнайтед": хочу проливать кровь за "Ювентус"
Дмитрий Булыкин: главное - счет, все мы знаем, что игра забывается, а результат остается
Юрий Жирков: секрет моей игры? Ничего такого нет. Я же не Роналдиньо 1
Федор Кудряшов: сборная Казахстана выглядела более целостно и организованно
Евгений Ловчев-младший: сборная России играла не спустя рукава против Казахстана
Александр Головин: играли неважно, с этим нельзя не согласиться, но главное, что взяли три очка
Магомед Оздоев: когда Фернандес забил, испытал облегчение
Сергей Кирьяков: думаю, для Черчесова будет важно побороться с Бельгией за первое место 3
Валерий Рейнгольд: взяли 3 очка, проявили характер, молодцы! 1
Станислав Черчесов: сборная России провела матч с Казахстаном на пять баллов 2
Станислав Черчесов: главное, что мы взяли 6 очков на этом сборе, оторвались от соперника 2
Летающий Марио Фернандес, нестареющий Жирков и активный Головин: оценки по итогам матча Россия – Казахстан 3
Артем Дзюба: нужно до конца верить, биться и сражаться. В этом наша сила 5
Андрей Семенов: дотерпели с Казахстаном, и нам за это воздалось
Тренер сборной Казахстана: у России почти не было моментов 1
Cirque du Soleil представит шоу по жизни Месси 10 октября в Барселоне
Сборная России решила задачу, но провела худший матч в году. Оказалось, мы не умеем играть в позиционку без пространства 11
Германия победила Северную Ирландию и возглавила группу, Голландия разгромила Эстонию
Сборная России с минимальным счетом обыграла Казахстан 42
"Барселона" назвала диагноз Юмтити, травмировавшегося в сборной Франции
Деклан Райс рассказал об угрозах, которые получал после перехода в сборную Англии из Ирландии
Гетце может продолжить карьеру в Италии
Все новости