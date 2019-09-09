Артём Дзюба после матча с Казахстаном записал традиционное видеообращение к болельщикам
Нападающий сборной России Артём Дзюба после победы над Казахстаном (1:0) в матче шестого тура отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 записал в инстаграме традиционное видеообращение к болельщикам.
Фото: "Спорт день за днем"
«Спасибо огромное всем вам за то, что на стадионе переживали за нас. Знаю, что многие смотрели игру целыми компаниями в барах и дома. Как по мне — это самое прекрасное, что спорт, в частности футбол, нас всех объединяет. Мы тратим и испытываем эмоции, когда положительные, когда негативные. Но я вас прошу не переоценивать и не недооценивать нашу победу, так как она была непростой. Сейчас действительно очень трудно со всеми играть. Я могу одно вам сказать, что безразличия в этой сборной точно не будет. Поэтому мы сражаемся, бьемся. Иногда получается лучше, иногда хуже. Это жизнь, это футбол. Но мы стараемся ради вас. Потому что что футбол без вас — это не футбол. Спасибо всем огромное», — сказал Дзюба.
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