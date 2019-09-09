» » Артём Дзюба после матча с Казахстаном записал традиционное видеообращение к болельщикам

Артём Дзюба после матча с Казахстаном записал традиционное видеообращение к болельщикам

Нападающий сборной России Артём Дзюба после победы над Казахстаном (1:0) в матче шестого тура отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 записал в инстаграме традиционное видеообращение к болельщикам.
Фото: "Спорт день за днем"
«Спасибо огромное всем вам за то, что на стадионе переживали за нас. Знаю, что многие смотрели игру целыми компаниями в барах и дома. Как по мне — это самое прекрасное, что спорт, в частности футбол, нас всех объединяет. Мы тратим и испытываем эмоции, когда положительные, когда негативные. Но я вас прошу не переоценивать и не недооценивать нашу победу, так как она была непростой. Сейчас действительно очень трудно со всеми играть. Я могу одно вам сказать, что безразличия в этой сборной точно не будет. Поэтому мы сражаемся, бьемся. Иногда получается лучше, иногда хуже. Это жизнь, это футбол. Но мы стараемся ради вас. Потому что что футбол без вас — это не футбол. Спасибо всем огромное», — сказал Дзюба.

View this post on Instagram

??

A post shared by Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) on



Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Сборная России Сборная Казахстана Дзюба Чемпионат Европы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Футболисты и болельщики сборной России в "исландском" стиле отметили победу над Казахстаном
Артём Дзюба после матча с Казахстаном записал традиционное видеообращение к болельщикам
Сборная России опубликовала победное фото из раздевалки после матча с Казахстаном 1
Валерий Газзаев: мы практически обеспечили себе место на чемпионате Европы, к которому надо сейчас планомерно готовиться
Артем Дзюба: когда выходили на стадион, у нас мурашки по коже бегали от приветствия
Геннадий Костылев: Дзюба хорош для захвата плацдарма, но в матче с Казахстаном его совсем не использовали
Василий Уткин раскритиковал Глушакова за слова про Кафельникова: ну не свинья ты после этого? 2
Лионель Месси показал награду лучшего игрока на международной арене ESPYS-2019
Дуглас Коста опроверг переговоры с "Манчестер Юнайтед": хочу проливать кровь за "Ювентус"
Дмитрий Булыкин: главное - счет, все мы знаем, что игра забывается, а результат остается
Юрий Жирков: секрет моей игры? Ничего такого нет. Я же не Роналдиньо 1
Федор Кудряшов: сборная Казахстана выглядела более целостно и организованно
Евгений Ловчев-младший: сборная России играла не спустя рукава против Казахстана
Александр Головин: играли неважно, с этим нельзя не согласиться, но главное, что взяли три очка
Магомед Оздоев: когда Фернандес забил, испытал облегчение
Сергей Кирьяков: думаю, для Черчесова будет важно побороться с Бельгией за первое место 3
Валерий Рейнгольд: взяли 3 очка, проявили характер, молодцы! 1
Станислав Черчесов: сборная России провела матч с Казахстаном на пять баллов 2
Станислав Черчесов: главное, что мы взяли 6 очков на этом сборе, оторвались от соперника 2
Летающий Марио Фернандес, нестареющий Жирков и активный Головин: оценки по итогам матча Россия – Казахстан 3
Артем Дзюба: нужно до конца верить, биться и сражаться. В этом наша сила 5
Андрей Семенов: дотерпели с Казахстаном, и нам за это воздалось
Тренер сборной Казахстана: у России почти не было моментов 1
Cirque du Soleil представит шоу по жизни Месси 10 октября в Барселоне
Сборная России решила задачу, но провела худший матч в году. Оказалось, мы не умеем играть в позиционку без пространства 11
Германия победила Северную Ирландию и возглавила группу, Голландия разгромила Эстонию
Сборная России с минимальным счетом обыграла Казахстан 42
"Барселона" назвала диагноз Юмтити, травмировавшегося в сборной Франции
Деклан Райс рассказал об угрозах, которые получал после перехода в сборную Англии из Ирландии
Гетце может продолжить карьеру в Италии
Все новости