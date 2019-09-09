Футболисты и болельщики сборной России в "исландском" стиле отметили победу над Казахстаном

Футболисты и болельщики сборной России в "исландском" стиле отметили победу над национальной командой Казахстана. Отборочная игра Евро-2020 состоялась 9 сентября в Калининграде и завершилась со счетом 1:0. Фирменный клич и хлопки исландских болельщиков запомнились в России после чемпионата мира 2018 года.