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Футболисты и болельщики сборной России в "исландском" стиле отметили победу над Казахстаном

Футболисты и болельщики сборной России в "исландском" стиле отметили победу над национальной командой Казахстана. Отборочная игра Евро-2020 состоялась 9 сентября в Калининграде и завершилась со счетом 1:0. Фирменный клич и хлопки исландских болельщиков запомнились в России после чемпионата мира 2018 года.


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Теги: Сборная России Сборная Казахстана Чемпионат Европы
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