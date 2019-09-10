«В отборочном цикле бывают такие валидольные матчи. Сборная Казахстана вообще ничего не показала в нападении и на контратаках. Они достойно сыграли в обороне, перекрывали и фланги, и середину поля, такую оборону тяжело было вскрывать, стоит похвалить их за это. Хорошо, что наша сборная смогла забить!
Ряд игроков очень понравился, сыграли на характере, прежде всего — это Жирков и Марио Фернандес. Я обычно не выделяю игроков, но они порадовали своим характером. Некоторые, которых я не хотел бы называть, разочаровали. У них было много пиара, их расхваливала пресса, но игра показывает, что им еще многому надо учиться.
Надо брать пример со сборной Бельгии, там игроки играют в АПЛ, сразу решают задачу, с Шотландией на перерыв ушли со счетом 3:0. Возможно, стоило поставить в старте тот выигрышный и сыгранный состав, который начинал матч с Шотландией, но тренерскому штабу виднее, они видят состояние игроков.
В любом случае, бывают такие матчи. Хотел бы поздравить сборную России, решили задачу. Содержание игры получилось не очень качественным, но результат всегда выходит на первое место. Так что поздравляем нашу национальную сборную с этим результатом и практически выходом на Чемпионат Европы.
Поздравляю наших футболистов, тренерский штаб, руководство, массажистов и весь персонал! Все вместе сделали большое дело! Однако из таких игр всегда стоит делать правильные выводы. Посмотрите, сколько сейчас таких команд, накануне Дания приезжала в Грузию и еле-еле сыграла 0:0, а ведь дома забили им пять мячей. Здесь на первый план выходят мотивация, подготовка и характер. Нашей сборной еще предстоит много поработать», — сказал Бородюк в беседе Sport24.
Александр Бородюк: ряд игроков очень понравился, сыграли на характере, прежде всего — это Жирков и Марио Фернандес
Бывший главный тренер сборной Казахстана и молодежной сборной России Александр Бородюк поделился впечатлениями от матча Россия — Казахстан (1:0).
Фото: Getty Images
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