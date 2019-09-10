Магомед Оздоев: теперь главное выйти на чемпионат Европы. Нет разницы, с первого места или со второго

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал победу над Казахстаном (1:0) в квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Фото: Sportbox.ru