«Недонастроя не было. Тяжелая игра в Шотландии, потом перелет и на второй день игра. Потихоньку входили в игру. Так сложилось, главное, что победили.
Теперь главное обыграть Шотландию, а затем Кипр и выйти на чемпионат Европы. Нет разницы, выйдем мы с первого места или со второго. С Бельгией также будем играть на победу» — передаёт слова Оздоева Sport24.
Магомед Оздоев: теперь главное выйти на чемпионат Европы. Нет разницы, с первого места или со второго
Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал победу над Казахстаном (1:0) в квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Фото: Sportbox.ru
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