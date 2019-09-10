Андрей Пятов: хочу, чтобы сборная Украины поехала на Евро-2020 напрямую

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов перед товарищеским матчем с командой Нигерии прокомментировал шансы команды попасть на Евро-2020.

Фото: УАФ