«Провели тренировку. Кто играл с Литвой, восстановил немного мышцы после искусственного поля. Кто меньше играл, проводит полноценную тренировку. В команде царит приподнятое настроение, как всегда после побед.
Это был 90-й мой матч? Я даже не знал. Знаете, совершенно не гонюсь за рекордами, главное, чтобы команда побеждала, добивалась своих целей. Хочу, чтобы команда поехала на Евро напрямую. Осталось немного, всё сейчас зависит только от нас», — приводит слова Пятова Football.ua.
Андрей Пятов: хочу, чтобы сборная Украины поехала на Евро-2020 напрямую
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов перед товарищеским матчем с командой Нигерии прокомментировал шансы команды попасть на Евро-2020.
Фото: УАФ
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