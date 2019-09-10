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Андрей Пятов: хочу, чтобы сборная Украины поехала на Евро-2020 напрямую

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов перед товарищеским матчем с командой Нигерии прокомментировал шансы команды попасть на Евро-2020.
Фото: УАФ
«Провели тренировку. Кто играл с Литвой, восстановил немного мышцы после искусственного поля. Кто меньше играл, проводит полноценную тренировку. В команде царит приподнятое настроение, как всегда после побед.

Это был 90-й мой матч? Я даже не знал. Знаете, совершенно не гонюсь за рекордами, главное, чтобы команда побеждала, добивалась своих целей. Хочу, чтобы команда поехала на Евро напрямую. Осталось немного, всё сейчас зависит только от нас», — приводит слова Пятова Football.ua.


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Теги: Чемпионат Европы Сборная Украины Пятов
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