Александр Бубнов: не забей Фернандес на 89-й минуте, разговоров о заменах тренерского штаба было бы куда больше

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов подвел итоги матча отбора к Евро-2020 между Россией и Казахстаном (1:0).

Фото: Sportbox.ru