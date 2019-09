Генсек федерации футбола Казахстана: совсем немного не хватило, чтобы набрать очки и порадовать всю страну

View this post on Instagram

Хочу выразить благодарность тренерскому штабу национальной сборной и игрокам команды за отличную игру в поединке против России. Совсем немного не хватило нам, чтобы набрать очки и порадовать всю страну. Естественно, это большой опыт для нас. Вы и сами видите, команда обновляется, появляются новые имена, подрастает молодежь. Считаю, что национальная сборная заслуживает поддержки, ведь все парни бились, играя на максимуме своих возможностей. Большое спасибо всем казахстанцам-землякам, которые тепло встретили нас и поддерживали в Калининграде! В такие моменты мы понимаем, что казахстанцы едины, а значит, нам по силам новые вершины!