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Генсек федерации футбола Казахстана: совсем немного не хватило, чтобы набрать очки и порадовать всю страну

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин — о матче отборочного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан (1:0).
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Хочу выразить благодарность тренерскому штабу национальной сборной и игрокам команды за отличную игру в поединке против России. Совсем немного не хватило нам, чтобы набрать очки и порадовать всю страну. Естественно, это большой опыт для нас. Вы и сами видите, команда обновляется, появляются новые имена, подрастает молодежь. Считаю, что национальная сборная заслуживает поддержки, ведь все парни бились, играя на максимуме своих возможностей. Большое спасибо всем казахстанцам-землякам, которые тепло встретили нас и поддерживали в Калининграде! В такие моменты мы понимаем, что казахстанцы едины, а значит, нам по силам новые вершины!

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"Хочу выразить благодарность тренерскому штабу национальной сборной и игрокам команды за отличную игру в поединке против России. Совсем немного не хватило нам, чтобы набрать очки и порадовать всю страну. Естественно, это большой опыт для нас. Вы и сами видите, команда обновляется, появляются новые имена, подрастает молодежь. Считаю, что национальная сборная заслуживает поддержки, ведь все парни бились, играя на максимуме своих возможностей. Большое спасибо всем казахстанцам-землякам, которые тепло встретили нас и поддерживали в Калининграде! В такие моменты мы понимаем, что казахстанцы едины, а значит, нам по силам новые вершины!", — написал Айтхожин в Instagram.


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Теги: Сборная России Сборная Казахстана Чемпионат Европы
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