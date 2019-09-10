Александр Мостовой: на Евро-2020 любая команда может преподнести сюрприз. В том числе и Россия
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о шансах команды на чемпионате Европы, который состоится в следующем году.
Фото: Getty Images
«Трудно что-то прогнозировать, учитывая новый формат турнира. Матчи проходят в разных городах и странах. Как все это будет выглядеть? Сложно предположить. В общем, исходя из формата, любая команда может преподнести сюрприз. В том числе и Россия», — цитирует Мостового «СЭ».
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