Александр Мостовой: на Евро-2020 любая команда может преподнести сюрприз. В том числе и Россия

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о шансах команды на чемпионате Европы, который состоится в следующем году.

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