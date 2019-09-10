Станислав Черчесов — о матчах с Шотландией и Казахстаном: было не легко и не просто, это было важно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги отборочных матчах Евро-2020 с командами Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0).

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«Было не легко и не просто, это было важно. Этот сбор определял, в какую сторону мы движемся. Мы изначально на первом собрании обозначили, как нам действовать, и решили поставленную задачу. Сборная Казахстана? Тогда у них был новый тренер. Он узнал своих игроков, и вчера это был не тот Казахстан, против которого мы играли несколько месяцев назад. Победа победой, но качество игры должно быть более содержательным», — сказал Черчесов в интервью телеканалу «Россия 24».