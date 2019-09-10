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Станислав Черчесов: когда Жирков в сборной, тренировочный процесс под него подгоняем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возвращение Юрия Жиркова в национальную команду.
Фото: "Спорт-экспресс"
«Мы общались с Юрой два раза. С футболистами надо общаться и показывать другую сторону. Видите, не зря общались. Юра помощник, он в нужном состоянии, все видели, почему он в сборной. Мы тренировочный процесс под него подгоняем, когда он у нас. Мы никогда никого не вычёркиваем. Мы сами были в их возрасте, знаем, как они думали», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».


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Теги: Черчесов Сборная России Жирков
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