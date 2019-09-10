Станислав Черчесов: когда Жирков в сборной, тренировочный процесс под него подгоняем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возвращение Юрия Жиркова в национальную команду.

Фото: "Спорт-экспресс"

«Мы общались с Юрой два раза. С футболистами надо общаться и показывать другую сторону. Видите, не зря общались. Юра помощник, он в нужном состоянии, все видели, почему он в сборной. Мы тренировочный процесс под него подгоняем, когда он у нас. Мы никогда никого не вычёркиваем. Мы сами были в их возрасте, знаем, как они думали», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».