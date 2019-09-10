Пресс-атташе сборной Казахстана Нуркен Мирзагалиев рассказал, что в команде остались довольны тем, как ее принял в Калининграде Российский футбольный союз. В понедельник, 9 сентября, сборная России обыграла сборную Казахстана со счетом 1:0 в домашнем матче квалификации Евро-2020.
«Приём просто на высшем уровне. Очень крутая организация со стороны РФС была. Плюс в Калининграде большая казахская диаспора, они приняли нас хорошо. Когда приземлились в аэропорту, ощущение было, что мы в Астану прилетели. Все было здорово. Городом довольны, стадионом тоже. Будем надеяться, что наши сборные еще будут встречаться», — цитирует Мирзагалиева Life.ru.
Пресс-атташе сборной Казахстана: очень крутая организация со стороны РФС, надеюсь, наши сборные еще будут встречаться
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