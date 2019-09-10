Главный тренер "Пюника" Александр Тарханов поделился ожиданиями от выступления сборной России в квалификации ЧЕ-2020 и оценил перспективы национальной команды на европейском первенстве.
"Задача выхода на чемпионат Европы формально не решена. Но я не сомневался, что сборная решит эти задачи. В течение всех матчей она это доказывала. Наши футболисты обыграли и Казахстан, и Кипр, и Шотландию. Так что посмотрим на нее на чемпионате Европы. Ребята двигаются хорошо. Вчера в матче (с Казахстаном (1:0)) не хватало последнего паса, завершения атак. Но моменты создают.
На чемпионате Европы будет совершенно другой уровень. Но у нашей команды перспективы хорошие. Сейчас ситуация в Европе выравнивается. Есть, конечно, Голландия, Бельгия, Испания, Англия, Германия, Франция. Это сборные очень высокого уровня, до них мы пока не дотягиваем. Но с остальными спокойно можем играть", — цитирует Тарханова "РБ".
Александр Тарханов: у сборной России хорошие перспективы на Евро-2020
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