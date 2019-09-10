Федерация футбола Франции будет наказана за заминку с началом матча отбора к Евро-2020 против Албании, сообщает пресс-служба УЕФА.
Против организации будет возбуждено дисциплинарное дело. Федерации грозит штраф в 10 тысяч евро либо просто предупреждение. Дело будет рассмотрено или на ближайшем пленарном заседании 19 сентября, или на следующем 17 октября.
Напомним, что встреча началась с опозданием в 7 минут из-за того, что организаторы матча перепутали гимны Албании и Андорры, из-за чего албанские игроки отказывались начинать матч, пока не прозвучит правильная мелодия. После этого казуса диктор стадиона извинился, но почему-то заявил, что вскоре прозвучит гимн Армении.
Федерацию футбола Франции накажут за несвоевременное начало матча с Албанией
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