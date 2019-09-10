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Станислав Черчесов - про аплодисменты фанатам в исландском стиле: главное, чтобы не выставили счет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями в эфире телеканала "Россия 24" о том, что игроки национальной команды после победы над Казахстаном (1:0) в квалификации Евро-2020 аплодировали болельщикам в исландском стиле.

"Если бы вы мне не сказали, я бы и не знал, потому что был уже в раздевалке. Главное, чтобы они нам счет не выставили за патент. А раз футболисты и зрители находят этот контакт, значит, это хорошо и мы приветствуем. Главное, что команда до конца боролась. Оттуда и родился этот гол. Плюс зрители нас гнали вперед. Так нас встречают во всех городах. Футболисты это видят и не хотят терять", — сказал Черчесов.


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Теги: Черчесов Сборная России
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