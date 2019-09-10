Артем Дзюба поблагодарил болельщиков после победы над Казахстаном: спасибо! Лучшие Нападающий сборной России Артем Дзюба выразил благодарность болельщикам команды после матча с Казахстаном в шестом туре отборочного раунда к чемпионату Европы-2020.Россияне обыграли казахстанцев со счетом 1:0, вырвав победу на 89-й минуте встречи усилиями защитника Марио Фернандеса. Игру посетили 31?818 человек."Спасибо болельщикам! Лучшие", — написал Дзюба в инстаграме. View this post on Instagram Спасибо болельщикам! Лучшие?? A post shared by Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) on Sep 10, 2019 at 6:57am PDT Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 21:13 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Дзюба Сборная России Сборная Казахстана Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5