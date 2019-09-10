Вице-премьер России Ольга Голодец, которая была назначена председателем координационного совета по подготовке и проведению матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу в Санкт-Петербурге, рассказала об итогах встречи с инспекцией УЕФА, посетившей 10 сентября стадион "Газпром арена".
"Наша встреча была рабочей. Мы обсуждали ряд гуманитарных вопросов. Например, по детской программе. УЕФА выделит около 200 билетов для детей. И мы проведем турнир, чтобы ребята, которые играют в футбол по всей стране, могли приехать на Евро, повстречаться с кумирами.
Число волонтеров, которые хотят нам помочь, превышает количество необходимых мест. Надеемся, что наши волонтеры смогут работать не только в Петербурге, но и в других городах Евро.
Говорили о возможностях для болельщиков, о фан-зонах. И не только в СПб, но и в Москве и в других городах. В Петербурге фан-зоны будут не только в центре", - цитирует Голодец Sport24.ru.
Ольга Голодец рассказала о выделяемых УЕФА бесплатных билетах для детей на Евро-2020
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