Владимир Пономарев: поспорить с Бельгией за первое место в группе не сможем - нам с такими командами пока тягаться трудно

Фото: cskanews.ru

- Слабых команд в принципе вообще не бывает. Все зависит от того, как ты настроился на игру. А это зачастую бывает очень сложно, - сказал Пономарев. - То, что игра с Казахстаном будет напряженной, у меня никаких сомнений не возникало. Это естественно. Потому что Казахстан играет в девять защитников - глубоко эшелонированная оборона. Как ее преодолеть? Через центр не пробьешься. Навалом тоже особо эту проблему не решишь. Крайних нападающих у нас нет. Их вообще в мире очень мало. Тех, которые могут решать задачу на флангах атаки. Они выродились как мамонты. То же самое можно сказать о крайних защитниках. Они уже почти роль нападающих исполняют. Как, например, у нас Марио Фернандес. Он в обороне почти не участвует. Он больше в атаку подключается. А то, что сыграли 1:0 - это вполне закономерно, и это очень хороший результат для нашей команды. Соперник бросил все силы на оборону - играть в такой ситуации очень сложно. Можно даже пропустить атаку противника, и тогда вообще будет паника и ничего не получится. Хорошо, что не пропустили и отстояли свои ворота. Тем не менее мало, конечно, было угрозы нашим воротам от соперника. Что касается гола Фернандеса, то очень удачно получается забивать у Марио. Почему? Потому что его никто не держит. Он же защитник. Если бы он выступал в качестве нападающего, то, конечно, для его опеки назначили бы игрока, и сыграть в нападении он бы не смог. А вот когда у него нет визави он чувствует себя свободно. Как рыба в воде. В то же время с него особенно и не спрашивают в обороне. Потому что нет крайних нападающих. Он свободный художник.- Нет, не сможем. Футболисты сборной Бельгии на порядок выше наших игроков. И по мобильности, и по исполнительскому мастерству, и по скоростным качествам. Нам с такими командами пока тягаться трудно. Думаю, будем вторыми.- Состав у ЦСКА абсолютно стабилизировался. Есть уже с кем работать. И надежды определенные есть у тренеров и болельщиков. Так что мы можем уже претендовать на самые высокие места. Что же касается встречи в Тамбове, то здесь есть сомнения. Думаю, может быть и ничья 0:0 в гостевом матче. Немного смущает меня то, что несколько инертны наши нападающие. Ну, разве что Марио, может быть, сумеет снова сыграть в таком ключе.Виктория Яковлева,