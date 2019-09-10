» » Чалов наиграл на замену, Игнатьев – на удаление, Россия – лишь на ничью. Молодёжка так и не забила болгарам

Чалов наиграл на замену, Игнатьев – на удаление, Россия – лишь на ничью. Молодёжка так и не забила болгарам

Потеря очков в очень конкурентной отборочной группе случилась уже во втором туре, причём в матче с далеко не самым сильным соперником.
Со стабильным составом, но без «первого номера»

Самые перспективные российские вратари здорово начали сезон, но перед паузой на сборные результативно ошибались. Тем не менее, Максименко произвёл большее впечатление, потому Сафонов в воротах на матче с сербами немного удивил, учитывая, что даже в «Краснодаре» ему дали передохнуть. Однако Галактионов обозначил, что чёткого «первого номера» у молодёжки пока нет, поставив в старт Максименко.

В остальном на поле вышел ровно тот же состав, что в Саранске – с той же схемой с тремя центральными защитниками, что, в принципе, неудивительно. Матч гостевой, команда новая, а впереди игра с сильной Польшей, где резонно будет сыграть так же.

Ничего, забьём ещё

После 10-15 минут адаптации к полю и сопернику наша команда плотно прихватила мяч и пыталась созидать. Болгары высоко не прессинговали, давай возможность центральным защитникам распоряжаться мячом, а вот на Облякове и Умярове висели куда плотнее.

Однако в редкие моменты, когда нашим удавалось довести мяч до конструктивных сил и сплести какую-то комбинацию, оборона болгар оказывалась разрезанной. Чалов на передней линии неплохо отклеивался от соперников и цеплялся за мячи, Обляков отлично видел партнёров и раздавал отличные передачи.


Два голевых момента имел Кучаев, в обоих случаях пробивший в касание мимо. Одну из тех ситуаций создали как раз Обляков с Рассказовым. Позже Николай уже сам оказался в ударной позиции после шикарного разрезающего паса Кучаева, но зачем-то покатил на пустое место вместо потенциально голевого удара. Забегая вперёд, Рассказов упустил и единственный голевой момент во втором тайме, пробив выше метров с пяти.

В общем, моменты давались достаточно легко, так что относились к ним наши как-то легкомысленно. Пас вместо удара? Ну ничего, будут ещё моменты.

Дальше – хуже

Так казалось, но правда оказалась куда менее приглядной. Уже в перерыве Лесовой сменил Кучаева, однако атака завяла. От интересных комбинаций с мыслью не осталось ничего – болгары отодвинули игру от своей половины, уже не позволяли спокойно контролировать мяч. Вся атака свелась к нарабатыванию стандартов и их выполнению, но почти каждый заканчивался свистком не в нашу пользу.

Дивеев – главная угроза и в атаке, и в обороне

В ситуации, когда Россия не могла придумать ничего опаснее подачи со стандарта, Игорь вышел на первый план и снова забил, но перед этим залез в офсайд (хотя комментаторы не обратили на это внимания и твердили про чистый гол). В дальнейшем Дивеев ещё раз оказался «вне игры», сфолил в нападении – в общем, стандарты не принесли нам ничего, кроме свистков об окончании атаки.

В обороне во втором тайме больших проблем не было, зато до перерыва болгары несколько раз использовали нашу высокую линию защиты и конкретно Дивеева, упускавшего оппонентов на скорости. Максименко приходилось вступать в игру, при попустительстве Дивеева случился даже выход 1 на 1.

Галактионов не попытался поменять тактику

Видя, что у команды ничего не получается впереди, тренер ничего не придумал. Черчесов вчера хотя бы вернулся к работавшему в Шотландии варианту, пусть не изменяя схемы, но Галактионов продолжал держать трёх центральных защитников на поле, будто соглашаясь на ничью. Первую замену по позиции он сделал ещё в перерыве, вторую – на 64-й минуте, когда вместо Чалова вышел Игнатьев.


Чалов снова не проявил себя, но Игнатьев сделал ещё хуже

Как понятно из замены на 64-й минуте, лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ не преуспел и закрыл себе дорогу в основную сборную на октябрьские матчи. За встречи с сербами и болгарами Фёдор не показал, что перерос молодёжный уровень, что как-то сильно выделяется на нём и делает разницу.

Чалов снова не нашёл ни одного хорошего момента забить, ударив по воротам только в начале встречи. Да, он помог выйти на удар Кучаеву, отлично обрабатывал длинные верховые передачи, но потом начиналась игра спиной к воротам, долгий поиск партнёров и тщетные попытки обострить на Ломовицкого.

Игнатьев вышел с намерением быстро бежать за спины защитникам, но не дождался подходящей передачи и на 87-й минуте отмахнулся от соперника. Попадания, можно сказать, не случилось, но арбитр вручил прямую красную за то, что Иван слегка пригладил волосы на голове болгарина. Виталий Мешков, помнится, даже со сломанным разбитым носом Чалова фол не фиксировал.

Выпускать Грулёва, переводить Дивеева вперёд было уже поздно: во втором тайме Россия не наиграла на победу, думая, что моменты будут возникать так же непринуждённо, как до перерыва.

Да, сербы сегодня тоже потеряли очки в игре с Латвией, но у поляков уже 6 баллов в активе – через месяц с ними придётся играть только на победу.



Молодежный чемпионат Европы-2021

2 тур

Болгария - Россия 0:0

Болгария: Наумов, Петков, Турицов, Христов, Котев, Минчев (Антов, 46), Митков, Юруков (Янков, 90+2), Крастев, Иванов (Михайлов, 84), Йорданов (Димитров, 62)

Россия: Максименко, Степанов, Дивеев, Калугин, Рассказов, Евгеньев, Ломовицкий (Грулев, 90), Обляков, Кучаев (Лесовой, 46), Умяров, Чалов (Игнатьев, 65)

Предупреждения: Чалов, 31, Христокв, 37, Рассказов, 58, Ломовицкий, 61, Умяров, 61, Петков, 66, Калугин, 90+3

Удаления: Игнатьев, 88

Фото: Известия / Александр Казаков, РФС / Егор Слизяк


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Молодежная сборная России Чалов Игнатьев Рассказов Обляков Галактионов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Бывший футболист-гей раскритиковал Французскую федерацию за позицию по поводу гомофобии на матчах
Португалия в гостях обыграла Литву
Англия дома одержала победу над Косово со счетом 5:3
Сердар Азмун отметил характер сборной Ирана в победном матче с Гонконгом
Джанлуиджи Буффон зарабатывает в "Ювентусе" меньше почти всех остальных игроков
Фанаты "Ливерпуля", "Боруссии", сборных Сенегала и Японии поборются за награду "Болельщики года"
Валерий Карпин намекнул, что хочет сына: не хватает Жорика"
Чалов наиграл на замену, Игнатьев – на удаление, Россия – лишь на ничью. Молодёжка так и не забила болгарам
Александр Соболев: были предложения в это трансферное окно, но я отказал. Если позовут в АПЛ, уйду
Александр Соболев: если проведу так хотя бы половину сезона, то можно будет подумать о сборной
На модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, заведено дело
Жерар Пике: приглашу всех игроков "Реала" и "Атлетико" на Кубок Дэвиса
Глава Федерации футбола Франции выступил против остановки матчей из-за гомофобных кричалок
"Спартак" примет участие в турнире в США в январе 2020 года 11
Ольга Голодец рассказала о выделяемых УЕФА бесплатных билетах для детей на Евро-2020 1
Гийом Пуассон: стадион "Санкт-Петербург" соответствует всем стандартам. Он прекрасный
Владимир Пономарев: поспорить с Бельгией за первое место в группе не сможем - нам с такими командами пока тягаться трудно
Флорентино Перес: успех последних лет расслабил "Реал"
Артем Дзюба поблагодарил болельщиков после победы над Казахстаном: спасибо! Лучшие
Станислав Черчесов - про аплодисменты фанатам в исландском стиле: главное, чтобы не выставили счет 2
Федерацию футбола Франции накажут за несвоевременное начало матча с Албанией
"Локомотив" первым из клубов РПЛ провел антидопинговый семинар
"Милан" подарил своей 100-летней болельщице клубную футболку с автографами всех игроков 1
Станислав Черчесов: Сутормин? Переход в большой клуб не значит вызов в сборную 4
"Ювентус" тратит на зарплаты вдвое больше, чем "Интер" 1
"Ливерпуль" начал переговоры с Милнером о новом контракте
Отсидевший в Марселе российский футбольный фанат: в тюрьме сразу предложили косяк 2
Кэтэлин Карп: не хочу каждый год играть за места в нижней части таблицы 2
Андрей Аршавин рассказал, как его обокрали в Лондоне 1
Станислав Черчесов: в ситуации с Кутеповым могу только плечами развести. Пусть борется в "Спартаке" и играет 11
Все новости