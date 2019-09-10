Чалов наиграл на замену, Игнатьев – на удаление, Россия – лишь на ничью. Молодёжка так и не забила болгарам

Потеря очков в очень конкурентной отборочной группе случилась уже во втором туре, причём в матче с далеко не самым сильным соперником.