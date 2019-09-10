Чалов наиграл на замену, Игнатьев – на удаление, Россия – лишь на ничью. Молодёжка так и не забила болгарам

Самые перспективные российские вратари здорово начали сезон, но перед паузой на сборные результативно ошибались. Тем не менее, Максименко произвёл большее впечатление, потому Сафонов в воротах на матче с сербами немного удивил, учитывая, что даже в «Краснодаре» ему дали передохнуть. Однако Галактионов обозначил, что чёткого «первого номера» у молодёжки пока нет, поставив в старт Максименко.
В остальном на поле вышел ровно тот же состав, что в Саранске – с той же схемой с тремя центральными защитниками, что, в принципе, неудивительно. Матч гостевой, команда новая, а впереди игра с сильной Польшей, где резонно будет сыграть так же.
Ничего, забьём ещё
После 10-15 минут адаптации к полю и сопернику наша команда плотно прихватила мяч и пыталась созидать. Болгары высоко не прессинговали, давай возможность центральным защитникам распоряжаться мячом, а вот на Облякове и Умярове висели куда плотнее.
Однако в редкие моменты, когда нашим удавалось довести мяч до конструктивных сил и сплести какую-то комбинацию, оборона болгар оказывалась разрезанной. Чалов на передней линии неплохо отклеивался от соперников и цеплялся за мячи, Обляков отлично видел партнёров и раздавал отличные передачи.
Два голевых момента имел Кучаев, в обоих случаях пробивший в касание мимо. Одну из тех ситуаций создали как раз Обляков с Рассказовым. Позже Николай уже сам оказался в ударной позиции после шикарного разрезающего паса Кучаева, но зачем-то покатил на пустое место вместо потенциально голевого удара. Забегая вперёд, Рассказов упустил и единственный голевой момент во втором тайме, пробив выше метров с пяти.
В общем, моменты давались достаточно легко, так что относились к ним наши как-то легкомысленно. Пас вместо удара? Ну ничего, будут ещё моменты.
Дальше – хуже
Так казалось, но правда оказалась куда менее приглядной. Уже в перерыве Лесовой сменил Кучаева, однако атака завяла. От интересных комбинаций с мыслью не осталось ничего – болгары отодвинули игру от своей половины, уже не позволяли спокойно контролировать мяч. Вся атака свелась к нарабатыванию стандартов и их выполнению, но почти каждый заканчивался свистком не в нашу пользу.
Дивеев – главная угроза и в атаке, и в обороне
В ситуации, когда Россия не могла придумать ничего опаснее подачи со стандарта, Игорь вышел на первый план и снова забил, но перед этим залез в офсайд (хотя комментаторы не обратили на это внимания и твердили про чистый гол). В дальнейшем Дивеев ещё раз оказался «вне игры», сфолил в нападении – в общем, стандарты не принесли нам ничего, кроме свистков об окончании атаки.
В обороне во втором тайме больших проблем не было, зато до перерыва болгары несколько раз использовали нашу высокую линию защиты и конкретно Дивеева, упускавшего оппонентов на скорости. Максименко приходилось вступать в игру, при попустительстве Дивеева случился даже выход 1 на 1.
Галактионов не попытался поменять тактику
Видя, что у команды ничего не получается впереди, тренер ничего не придумал. Черчесов вчера хотя бы вернулся к работавшему в Шотландии варианту, пусть не изменяя схемы, но Галактионов продолжал держать трёх центральных защитников на поле, будто соглашаясь на ничью. Первую замену по позиции он сделал ещё в перерыве, вторую – на 64-й минуте, когда вместо Чалова вышел Игнатьев.
Чалов снова не проявил себя, но Игнатьев сделал ещё хуже
Как понятно из замены на 64-й минуте, лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ не преуспел и закрыл себе дорогу в основную сборную на октябрьские матчи. За встречи с сербами и болгарами Фёдор не показал, что перерос молодёжный уровень, что как-то сильно выделяется на нём и делает разницу.
Чалов снова не нашёл ни одного хорошего момента забить, ударив по воротам только в начале встречи. Да, он помог выйти на удар Кучаеву, отлично обрабатывал длинные верховые передачи, но потом начиналась игра спиной к воротам, долгий поиск партнёров и тщетные попытки обострить на Ломовицкого.
Игнатьев вышел с намерением быстро бежать за спины защитникам, но не дождался подходящей передачи и на 87-й минуте отмахнулся от соперника. Попадания, можно сказать, не случилось, но арбитр вручил прямую красную за то, что Иван слегка пригладил волосы на голове болгарина. Виталий Мешков, помнится, даже со сломанным разбитым носом Чалова фол не фиксировал.
Выпускать Грулёва, переводить Дивеева вперёд было уже поздно: во втором тайме Россия не наиграла на победу, думая, что моменты будут возникать так же непринуждённо, как до перерыва.
Да, сербы сегодня тоже потеряли очки в игре с Латвией, но у поляков уже 6 баллов в активе – через месяц с ними придётся играть только на победу.
Молодежный чемпионат Европы-2021
2 тур
Болгария - Россия 0:0
2 тур
Болгария - Россия 0:0
Болгария: Наумов, Петков, Турицов, Христов, Котев, Минчев (Антов, 46), Митков, Юруков (Янков, 90+2), Крастев, Иванов (Михайлов, 84), Йорданов (Димитров, 62)
Россия: Максименко, Степанов, Дивеев, Калугин, Рассказов, Евгеньев, Ломовицкий (Грулев, 90), Обляков, Кучаев (Лесовой, 46), Умяров, Чалов (Игнатьев, 65)
Предупреждения: Чалов, 31, Христокв, 37, Рассказов, 58, Ломовицкий, 61, Умяров, 61, Петков, 66, Калугин, 90+3
Удаления: Игнатьев, 88
Фото: Известия / Александр Казаков, РФС / Егор Слизяк