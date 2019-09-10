Сердар Азмун отметил характер сборной Ирана в победном матче с Гонконгом

Нападающий "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун поделился впечатлениями от победы национальной команды на сборной Гонконга в матче квалификации чемпионата мира — 2022 в Азии."Мы показали великолепный командный дух и характер в первом матче квалификации. Очень рад своему голу и победе команды! Спасибо всем за поддержку", — написал Азмун в инстаграме.