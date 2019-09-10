"Мы показали великолепный командный дух и характер в первом матче квалификации. Очень рад своему голу и победе команды! Спасибо всем за поддержку", — написал Азмун в инстаграме.
Сердар Азмун отметил характер сборной Ирана в победном матче с Гонконгом
Нападающий "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун поделился впечатлениями от победы национальной команды на сборной Гонконга в матче квалификации чемпионата мира — 2022 в Азии.
"Мы показали великолепный командный дух и характер в первом матче квалификации. Очень рад своему голу и победе команды! Спасибо всем за поддержку", — написал Азмун в инстаграме.
"Мы показали великолепный командный дух и характер в первом матче квалификации. Очень рад своему голу и победе команды! Спасибо всем за поддержку", — написал Азмун в инстаграме.
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