Португалия в гостях обыграла Литву

В матче 6-го тура квалификации Евро-2020 сборная Португалии в гостях обыграла сборную Литвы со счетом 5:1.



Чемпионат Европы-2020



6 тур



Голы: Роналду, 7 (пенальти), 62, 65, 76, Андрюшкявичюс, 28, Виллиам, 90+2



Литва: Шеткус, Паленис, Гирдвайнис, Лаукжемис (Петравичус, 66), Шимкус, Миколюнас, Сливка, Куклис (Жулпа, 69), Вербицкас (Казлаускас, 77), Андрюшкявичюс, Воробьев.



Португалия: Руй Патрисиу, Диаш, Геррейру, Фонте, Роналду (Гедеш, 80), Бернарду Силва (Пицци, 89), Бруну Фернандеш (Рафа Силва, 56), Карвалью, Невеш, Канселу, Феликс.

