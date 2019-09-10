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Юрий Жирков: было бы приятно отобраться на Евро-2020 досрочно, все будут рады

Полузащитник сборной России Юрий Жирков после победы над Казахстаном (1:0) в матче квалификационного турнира Евро-2020 подчеркнул, что команда постарается досрочно завоевать путевку на континентальное первенство.
Фото: РИА Новости
«В каждом из оставшихся матчей будем играть только на победу. Постараемся решить задачу выхода на чемпионат Европы уже в ближайших играх. Конечно, было бы приятно отобраться на турнир досрочно. Думаю, все были бы этому рады», — приводят слова Жиркова «Известия».


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Теги: Жирков Сборная России Чемпионат Европы
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