Вячеслав Караваев: до выхода в финальную часть Евро-2020, по сути, осталось одержать одну-две победы
Футболист сборной России Вячеслав Караваев подвёл итоги матча отборочного раунда чемпионата Европы с Казахстаном (1:0) и поделился мнением о перспективах национальной команды.
Фото: официальный сайт РФС
«Считаю, что наша команда здорово играла. Активность дала свои плоды — мы забили и заслуженно победили. Было очень важно обыграть Казахстан. Теперь, до выхода в финальную часть Евро-2020, по сути, осталось одержать одну-две победы. Тем не менее нужно выигрывать все матчи и постараться набрать максимум очков», — отметил в беседе с «Известиями» Караваев.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»