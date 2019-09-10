Вячеслав Караваев: до выхода в финальную часть Евро-2020, по сути, осталось одержать одну-две победы

Футболист сборной России Вячеслав Караваев подвёл итоги матча отборочного раунда чемпионата Европы с Казахстаном (1:0) и поделился мнением о перспективах национальной команды.

Фото: официальный сайт РФС