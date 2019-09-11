«Слежу за Шотландией, так как ее возглавляет Стив Кларк, с которым я работал, выступая за «Челси» (в 2004–2008 годах Кларк работал ассистентом главных тренеров синих Жозе Моуриньо и Авраама Гранта. — прим. «Rusfootball»). Ну и, конечно, из-за того, что это конкурент нашей национальной команды. Хорошо, что мы обыграли их на выезде.
Когда смотришь со стороны на эту сборную, понимаешь, как сложно против нее действовать. Британцы очень дисциплинированны, и Кларк всегда этим славился. Было много борьбы и единоборств. Наши не уступили в этих аспектах и превзошли в классе — это здорово. Наверное, шотландцам теперь будет сложно претендовать на второе место. Но они упорные ребята и будут биться с первого до последнего матча в цикле. Их сбрасывать со счетов не стоит», — рассказал «Известиям» Смертин.
Алексей Смертин: хорошо, что мы обыграли шотландцев на выезде. Их сбрасывать со счетов не стоит
Экс-хавбек сборной России Алексей Смертин поделился мнением о прошедших матчах сборной России в отборочном раунде Евро-2020.
Фото: Известия/Александр Казаков
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