Тогда наша команда перед последним туром лидировала в группе с Турцией и Швецией. Для того чтобы сохранить первую строчку, подопечным Черчесова нужно было просто не проиграть скандинавам на финише. Но сделать этого не удалось, и сборная России упустила лидерство.
"Чтобы не допустить того, что случилось в Лиге наций, нужно обязательно выигрывать следующую игру с Шотландией. Думаю, тренерский штаб ментально подготовил нас к тому, чтобы таких осечек больше не случалось", — сказал Кудряшов "Известиям".
Следующий матч сборной России с шотландцами состоится 11 октября.
Федор Кудряшов: чтобы не допустить того, что случилось в Лиге наций, нужно обязательно выигрывать следующую игру с Шотландией
Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал, что важно не повторить неудачу в прошлогоднем розыгрыше Лиги наций.
Фото: "Спорт-экспресс"
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