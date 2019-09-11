Федор Кудряшов: чтобы не допустить того, что случилось в Лиге наций, нужно обязательно выигрывать следующую игру с Шотландией

Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал, что важно не повторить неудачу в прошлогоднем розыгрыше Лиги наций.

Фото: "Спорт-экспресс"