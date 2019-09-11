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Роскошный Роналду бьёт рекорды, Косово продолжает удивлять. Главное по итогам последних отборочных дней

У России теперь почти нет шансов не попасть на Евро, дерзкая Северная Ирландия сдаёт позиции, а Исландия серьёзно подвисла в своей кошмарной группе.


Наша сборная почти решила вопрос выхода

За этот перерыв на матчи сборных команда Черчесова обыграла Шотландию и Казахстан, которые ещё могли навязать нам борьбу за вторую строчку. Теперь России почти ничего не угрожает в борьбе за выход на Евро.

Во многом и потому, что соперники ошибались не только в личной встрече против россиян. Казахстан оступился на Кипре (или наоборот, Кипр оступился), а Шотландию крупно размотала Бельгия. В результате у России сейчас 15 очков, у Казахстана – 7, Кипр набрал столько же, а Шотландия приотстала с 6-ю баллами. Командам осталось провести по 4 матча.

У нашей сборной огромное преимущество. В четырёх матчах (среди которых не только Бельгия, но и Сан-Марино) им осталось набрать четыре очка – и тогда никто уже не помешает России попасть на финальную часть чемпионата Европы.


Конечно, слить промежуточный успех можно, но крайне тяжело. Например, проиграть Бельгии, Кипру и Шотландии. В конце концов, остаётся и Сан-Марино!

С нынешней сборной проще мечтать, чем предсказывать возможные провалы: можно, например, представить, что у нас будет шанс выйти на первое место, если приложить в домашних стенах Бельгию.

Вдруг получится?

Германия догнала Северную Ирландию. А как было красиво!

Изначально казалось, что в группе «С» есть только два реальных кандидата на выход (Голландия и Германия), а остальные команды (Северная Ирландия, Беларусь и Эстония) останутся в роли статистов. Но британцы (которые, кстати, были весьма неприятным соперником нашей команды при отборе на ЧМ 2014) имели на этот счёт своё замечание.

До последнего матча первого круга Северная Ирландия шла на чистом первом месте. Во многом сказался рваный календарь (из-за Лиги Наций голландцы и немцы играли отборочные игры позже), но дело, очевидно, не только в нём.

В предпоследний игровой день Северная Ирландия дома уступила Германии в ключевой игре первого круга. Хозяевам помогал арбитр, да и не везло с завершением немцам, но сборная Лёва всё-таки додавила соперника.



Британцам важно было удержать хотя бы ничью, чтобы оставить при себе стратегическое преимущество. Теперь Северная Ирландия отдалилась от сенсационного выхода из группы – впереди второй круг с Германией и Голландией. Хотя пока что команда Майкла О’Нила идёт вровень с немцами (уступает только по дополнительным показателям) и опережает на три очка Голландию, у которой игра в запасе.

Косово и Англия устроили зарубу

Озверевшие косовары до игры против Англии выдали удивительную для команды такого уровня серию – сборная не проигрывала на протяжении 15 матчей и при этом шла второй в группе с Англией и Чехией (последних Косово приложило 2:1 на неделе чуть ранее).

Но с родоначальниками футбола на их территории совладать не получилось. Сборная Косово открыла счёт на 34-й секунде (быстрее англичане получали только от Сан-Марино в 1993-м), но Рахим Стерлинг сделал три голевые передачи в первом тайме, молодой хавбек Санчо оформил дубль (моложе него такое проворачивал только Руни), гости забили один в свои ворота – и проиграли 3:5.



Чехия неудачей главного конкурента по группе воспользовалась моментально – разгромила Черногорию и сбросила Косово на третью строчку. Но разница между ними всего одно очко, так что во втором круге у косоваров будут все возможности вернуть себе второе место и выйти на Евро.

Роналду царит

Главная звезда Серии А феерит и за сборную. Вчера действующие чемпионы Европы встречались с Литвой и уничтожили противника 5:1. Рон оформил покер, побил один рекорд и приблизился к паре совсем удивительных достижений.



Во-первых, он опередил Робби Кина, став лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионата Европы. Теперь на счету Роналду 25 голов, тогда как Кин забил только 23 мяча.

Во-вторых, Криштиану провёл 160-й матч за Португалию. До европейского рекорда – 16 игр, до мирового – 24. В Европе на первом месте по числу матчей за национальную команду Буффон (176 игр), а в мире Ахмед Хассан из Египта (184).

А ещё Роналду забил 93-й гол в составе сборной. Ему осталось оформить 16 мячей, чтобы сравняться с мировым рекордом нападающего сборной Ирана Али Даеи (у него 109 голов).

Исландия не выдержала темп Турции и Франции

В группе «Н» оказались сразу чемпион мира и боевые Исландия и Турция. Первый круг соперники шли вровень – Франция проиграла в гостях у турков и поэтому не могла оформить единоличное лидерство.

В первом туре второго круга (да, в квалификации настолько дерганый календарь, что в каждой группе своё расписание) Исландия, которую очень бы хотелось увидеть на Евро, проиграла в перестрелке с Албанией.



Прямые конкуренты воспользовались осечкой и оторвались на три балла от Исландии. Теперь команду Эрика Хамрена ждёт очень тяжёлый второй круг. Обязательно придется обыграть или Турцию, или Францию – но тем интереснее будет следить за отбором.

Фото: РИА Новости / Александр Вильф, РПЛ


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Теги: сборная России сборная Англии сборная Франции
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