Наставник сборной Косово постеснялся ругать игроков в присутствии журналистов

Специалист, чья команда проигрывала со счётом 1:5 после окончания первого тайма, был крайне недоволен своей командой и работой арбитров. Однако, когда операторы засняли Шалланда в плохом настроении в подтрибунном помещении, он моментально заулыбался, заметив, что попал в объектив телекамер.