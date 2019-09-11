Kosovo’s coach is a card! ?? pic.twitter.com/I6CV9D1EEv— TEAMtalk (@TEAMtalk) September 10, 2019
Наставник сборной Косово постеснялся ругать игроков в присутствии журналистов
Специалист, чья команда проигрывала со счётом 1:5 после окончания первого тайма, был крайне недоволен своей командой и работой арбитров. Однако, когда операторы засняли Шалланда в плохом настроении в подтрибунном помещении, он моментально заулыбался, заметив, что попал в объектив телекамер.
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