Обновленный рейтинг ФИФА выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1752 очка)
2. Франция (1725)
3. Бразилия (1719)
4. Англия (1662)
5. Португалия (1643)
6. Уругвай (1639)
7. Испания (1631)
8. Хорватия (1625)
9. Колумбия (1622)
10. Аргентина (1614).
…
42. Россия (1455).
Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1455 очков. Ранее сборная России занимала 46-ю позицию.
Фото: © REUTERS / Vitaly Nevar
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