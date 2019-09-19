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Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1455 очков. Ранее сборная России занимала 46-ю позицию.
Фото: © REUTERS / Vitaly Nevar
Обновленный рейтинг ФИФА выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1752 очка)
2. Франция (1725)
3. Бразилия (1719)
4. Англия (1662)
5. Португалия (1643)
6. Уругвай (1639)
7. Испания (1631)
8. Хорватия (1625)
9. Колумбия (1622)
10. Аргентина (1614).

42. Россия (1455).


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Теги: Сборная России ФИФА
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