Андрей Шевченко определился с составом сборной Украины на матчи Евро-2020 с Литвой и Португалией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список игроков , которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 против национальных команд Литвы и Португалии.

Фото: украинская федерация футбола / ffu.ua

Состав сборной Украины выглядит следующим образом:



голкиперы: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Вальядолид");



защитники: Сергей Кривцов ("Шахтер"), Сергей Болбат ("Шахтер"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Александр Караваев (Динамо), Никита Бурда (Динамо), Виталий Миколенко ("Динамо"), Игорь Пластун ("Гент"), Эдуард Соболь ("Брюгге");



полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Евгений Коноплянка ("Шахтер"), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Марлос ("Шахтер"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Виктор Цыганков ("Динамо"), Виталий Буяльский ("Динамо");



нападающие: Роман Яремчук ("Гент"), Жуниор Мораес ("Шахтер").



Также стали известен список резервистов. В него вошли: Сергей Сидорчук ("Динамо"), Владимир Шепелев ("Динамо"), Артем Беседин ("Динамо"), Виктор Коваленко ("Шахтер"), Роман Безус ("Гент"), Евгений Шахов ("Лечче").



После 5-го тура украинская команда с 13 очками возглавляет группу B, опережая идущую второй Португалию на 5 баллов.



Матч Украина — Литва состоится 11 октября, а поединок Украина — Португалия пройдет 14 октября.