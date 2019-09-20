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Андрей Шевченко определился с составом сборной Украины на матчи Евро-2020 с Литвой и Португалией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 против национальных команд Литвы и Португалии.
Фото: украинская федерация футбола / ffu.ua
Состав сборной Украины выглядит следующим образом:

голкиперы: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Вальядолид");

защитники: Сергей Кривцов ("Шахтер"), Сергей Болбат ("Шахтер"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Александр Караваев (Динамо), Никита Бурда (Динамо), Виталий Миколенко ("Динамо"), Игорь Пластун ("Гент"), Эдуард Соболь ("Брюгге");

полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Евгений Коноплянка ("Шахтер"), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Марлос ("Шахтер"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Виктор Цыганков ("Динамо"), Виталий Буяльский ("Динамо");

нападающие: Роман Яремчук ("Гент"), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Также стали известен список резервистов. В него вошли: Сергей Сидорчук ("Динамо"), Владимир Шепелев ("Динамо"), Артем Беседин ("Динамо"), Виктор Коваленко ("Шахтер"), Роман Безус ("Гент"), Евгений Шахов ("Лечче").

После 5-го тура украинская команда с 13 очками возглавляет группу B, опережая идущую второй Португалию на 5 баллов.

Матч Украина — Литва состоится 11 октября, а поединок Украина — Португалия пройдет 14 октября.


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Теги: Чемпионат Европы Шевченко сборная Украины Сборная Литвы Сборная Португалии
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