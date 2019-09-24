Президент УЕФА: не думаю, что мы должны организовывать турниры в формате Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что следующие чемпионаты Европы в будущем вряд ли будут организованы в формате турнира 2020 года.

Фото: EPA-EFE/Angel Diaz