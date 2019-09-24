» » Президент УЕФА: не думаю, что мы должны организовывать турниры в формате Евро-2020

Президент УЕФА: не думаю, что мы должны организовывать турниры в формате Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что следующие чемпионаты Европы в будущем вряд ли будут организованы в формате турнира 2020 года.
Фото: EPA-EFE/Angel Diaz
Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Три матча примет Санкт-Петербург, также матчи пройдут пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

"Для нас большой вызов — организовывать турнир, подобный этому. Есть страны с визовым режимом и без него, страны Европейского союза, возможный Brexit. Не думаю, что мы должны организовывать турниры в таком формате.

С символической точки зрения это хорошо — матчи на севере, юге, западе и востоке Европы в честь 60-летия турнира. Но делать это постоянно — слишком большой вызов", — приводит слова Чеферина ТАСС.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Чемпионат Европы Чеферин УЕФА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Наставник "Монако": клуб дорожит Головиным
Леонид Слуцкий: в Голландии футбол — как вечеринка, в России — как война 1
Антон Заболотный поблагодарил болельщиков за поддержку
Леонид Слуцкий: президент "Витесса" "сэк" меня? Нет, я всё ещё работаю
Президент УЕФА: не думаю, что мы должны организовывать турниры в формате Евро-2020
Руководители и главный тренер "Монако" тепло поздравили Головина с дублем в матче с "Ниццей"
Агент Головина: Александр показал свою лучшую игру во Франции. Его адаптация завершена на 100% 1
Алексей Сорокин — о возможном отстранении сборной от ЧМ-2022: у УЕФА и ФИФА нет претензий к нам
Александр Головин — первый россиянин за 25 лет, оформивший дубль в матче французской Лиги 1
"Рубин" оштрафован за задержку времени начала матча с "Зенитом"
"Spasiba Golovin": L'Equipe посвятил обложку российскому нападающему "Монако" 2
"Оренбург" оштрафован за 120 тыс. рублей за необеспечение безопасности на матче с "Локомотивом"
Александр Головин: победа над "Ниццей" может стать переломным моментом для "Монако" в этом сезоне 1
УЕФА будет бороться с договорными матчами и пиратством
Вальверде объяснил, почему поменял Месси в матче с "Вильярреалом"
"Барселона" победила "Вильярреал", Месси был заменён в перерыве
"Ювентус" без Роналду одолел "Брешию"
Головин принёс "Монако" первую победу в сезоне, оформив дубль и сделав голевую передачу (видео) 15
"Манчестер Сити" разгромил "Престон" в матче кубка лиги
Головин оформил дубль в матче с "Ниццей" и сделал голевую передачу! 6
Лунин, Фелиш, де Лигт и Санчо претендуют на звание лучшего молодого футболиста Европы
"Динамо" полетело во Владивосток основным составом. Паршивлюк, Юсупов, Кардозу и Н'Жи остались в Москве из-за травм 1
УЕФА изменил регламент Лиги наций. Теперь в группах будет по 4 команды
Видео классного гола Головина в ворота "Ниццы" 11
Арена «Зенита» примет финал Лиги чемпионов в 2021-м. Последние годы в футбольном Петербурге огонь 4
Месси вернулся в стартовый состав "Барселоны"
Балотелли дебютирует за "Брешию" в матче против "Ювентуса", Роналду не сыграет из-за травмы
Третий еврокубок под названием Лига конференций Европы стартует в 2021 году 8
Александр Дюков: уверен, финал Лиги чемпионов в Петербурге станет лучшим в истории 4
Головин - в стартовом составе "Монако" на матч с "Ниццей" 1
Все новости