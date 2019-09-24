Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Три матча примет Санкт-Петербург, также матчи пройдут пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
"Для нас большой вызов — организовывать турнир, подобный этому. Есть страны с визовым режимом и без него, страны Европейского союза, возможный Brexit. Не думаю, что мы должны организовывать турниры в таком формате.
С символической точки зрения это хорошо — матчи на севере, юге, западе и востоке Европы в честь 60-летия турнира. Но делать это постоянно — слишком большой вызов", — приводит слова Чеферина ТАСС.
Президент УЕФА: не думаю, что мы должны организовывать турниры в формате Евро-2020
Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что следующие чемпионаты Европы в будущем вряд ли будут организованы в формате турнира 2020 года.
Фото: EPA-EFE/Angel Diaz
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