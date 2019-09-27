Игроки сборной России посоревновались в знаниях географии Евро-2020 (видео)

Пресс-служба Евро-2020 в Санкт-Петербурге проверила футболистов сборной России Федора Кудряшова и Николая Комличенко в знании географии.



Игрокам нужно было показать на карте города, которые примут матчи чемпионата Европы. Комличенко оценил свои знания на тройку, Кудряшов поставил себе пять с минусом.



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Напомним, что ближайшее европейское первенство пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Три матча примет Санкт-Петербург, также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.