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Сборную России в матче с Шотландией поддержат около 5 тысяч активных болельщиков

Сборную России будут поддерживать в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии около 5000 активных болельщиков.

Продажа билетов на встречу в "Лужниках" стартовала 13 сентября. Для активных болельщиков сборной России были выделены места на секторах В145-156.

"Подано примерно 70% заявок от возможного числа. Обращения принимались индивидуально и от организованных групп болельщиков", - сообщили в РФС.

В пресс-службе "Лужников" уточнили, что общее число болельщиков, которые вмещают указанные сектора, составляет 7262 человека. Таким образом, на данный момент заявки подали около 5 тыс. болельщиков.

ТАСС


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Теги: Сборная Шотландии Сборная России
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