Чистяков и Жемалетдинов вызваны в сборную России на матчи с Шотландией и Кипром

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (10 октября, Москва, БСА "Лужники", 21:45) и Кипром (13 октября, Никосия, стадион "GSP", 19.00, мск).

Фото: официальный сайт РФС