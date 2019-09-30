Всего в списке значится 25 футболистов, сообщает официальный сайт РФС.
Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Cослан Джанаев ("ФК "Сочи"), Андрей Лунев ("Зенит").
Защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Федор Кудряшов (ФК "Сочи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков ("Ростов").
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Денис Черышев ("Валенсия").
Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав"), Федор Смолов ("Локомотив").
Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 6 октября в Новогорске.
Чистяков и Жемалетдинов вызваны в сборную России на матчи с Шотландией и Кипром
Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (10 октября, Москва, БСА "Лужники", 21:45) и Кипром (13 октября, Никосия, стадион "GSP", 19.00, мск).
Фото: официальный сайт РФС
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