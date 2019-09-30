Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своим мнением о перспективах сборной России в предстоящих играх отбора к Евро-2020 с Шотландией и Кипром, а также прокомментировал дебютный вызов в национальную команду защитника Дмитрия Чистякова и полузащитника Рифата Жемалетдинова.
"Я очень оптимистично смотрю на результат по итогам двух матчей. Думаю, что мы уже официально можем обеспечить себе место в финальной части турнира и выйти из группы. И остается, мне кажется, только один открытый вопрос: с какого места — с первого или со второго?
У нас есть лидер в подгруппе — это сборная Бельгии. Я думаю, что по итогам матча с бельгийцами мы сможем дать оценку выступлениям нашей команды в целом. Априори подгруппа изначально не вызывала сомнений, уровень соперников, за исключением Бельгии, вполне был предсказуем. Я думаю, что нам теперь придется только ждать подведения окончательных итогов после матча с командой Бельгии.
Объективно я верю, что команда в предстоящих играх с Шотландией и Кипром наберет шесть очков. Я не вижу в этом проблем, у нас достаточно преимуществ по уровню и опыту игроков.
Что касается вызова в сборную Жемалетдинова и Чистякова, я не думаю, что мы можем говорить о больших изменениях по сравнению с основным составом прошлых отборочных игр. Право на эксперимент после первого из матчей может быть. Есть возможность и в какой-то степени необходимость для того, чтобы поэкспериментировать и дать возможность посмотреть на новичков, определиться с их уровнем и потенциалом", - цитирует Бышовец Sport24.ru.
Анатолий Бышовец: не вижу проблем с тем, чтобы Россия взяла 6 очков в матчах с Шотландией и Кипром
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»