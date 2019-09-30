Станислав Черчесов: с Казахстаном Черышев был готов на один тайм, сейчас у него должно быть другое состояние

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— У нас и в прошлый раз не было тревог, и сейчас нет! Мы смотрим, как проявляет себя наши игроки. Матч с Казахстаном подтвердил игровой тонус Черышева, он был готов только на один тайм. Сейчас он сыграл уже две игры по 90 минут, забил гол. Мы общались с ним в аэропорту. Думаю, что сейчас у него будет другое состояние.А Головин тогда не забивал, но играл плюс-минус также. Сейчас он забил, и сразу попадает в объектив.— Жалко, что у них травмы. Понятно, что нас это не может радовать. Любой футболист, представляющий нашу страну, важен. С Антоном я недавно разговаривал, он лечится. Будем ждать их к ноябрьскому сбору.