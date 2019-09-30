— Перед прошлым сбором Черышев и Головин приехали в сборную на фоне неудач в своих клубах. Теперь они выступают лучше, забивают…
— У нас и в прошлый раз не было тревог, и сейчас нет! Мы смотрим, как проявляет себя наши игроки. Матч с Казахстаном подтвердил игровой тонус Черышева, он был готов только на один тайм. Сейчас он сыграл уже две игры по 90 минут, забил гол. Мы общались с ним в аэропорту. Думаю, что сейчас у него будет другое состояние.
А Головин тогда не забивал, но играл плюс-минус также. Сейчас он забил, и сразу попадает в объектив.
— Насколько серьезна потеря Миранчуков?
— Жалко, что у них травмы. Понятно, что нас это не может радовать. Любой футболист, представляющий нашу страну, важен. С Антоном я недавно разговаривал, он лечится. Будем ждать их к ноябрьскому сбору.
Sport24.ru
Станислав Черчесов: с Казахстаном Черышев был готов на один тайм, сейчас у него должно быть другое состояние
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал об игровой форме полузащитников Дениса Черышева ("Валенсия") и Александра Головина ("Монако"), вызванных в национальную команду на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (10 октября) и Кипром (13 октября).
Фото: ТАСС
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