Жоау Мариу: хочу поехать на Евро-2020, поэтому я и перешел в "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу поделился впечатлениями от пребывания в московском клубе. Напомним, португалец был арендован железнодорожниками у "Интера"."В моей карьере наступил момент, когда главное — регулярно играть. "Локомотив" был клубом, который проявил ко мне наибольшее внимание, это и сыграло решающую роль, потому что мне нужен был проект, где я смог бы чувствовать себя важным. Конечно, важным фактором стала и возможность сыграть в Лиге чемпионов. Я здесь счастлив, я нашел для себя очень организованный клуб.Сейчас все складывается очень хорошо. Команда у нас составлена из опытных футболистов, которые хорошо друг друга знают. Помогает и то, что в "Локомотиве" играет Эдер (соотечественник Жоау Мариу).После не самых успешных периодов в карьере "Локомотив" — это то, что мне нужно: хорошая команда с позитивной динамикой, где я чувствую себя важным.Возвращение в сборную Португалии, без сомнения, является моей целью. Больно быть вне национальной команды, ведь я знаю, что достаточно хорош для того, чтобы играть за сборную. Моя большая цель — быть в заявке на Евро-2020, поэтому я и приехал в "Локомотив", — цитирует Мариу Marca.