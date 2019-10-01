Дима Билан выступит в "Лужниках" перед матчем Россия — Шотландия

Стала известна программа мероприятий, которые состоятся на стадионе "Лужники" в Москве перед отборочным матчем Евро-2020 между сборными России и Шотландии.

Фото: tvsamara.ru