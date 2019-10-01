Встреча состоится 10 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.
Российский футбольный союз при поддержке Правительства Москвы готовит для москвичей масштабную развлекательную программу "Наши парни в городе", включающую рекламную и медийную кампании в городском пространстве, публичные трансляции матча и match-day активации на стадионе. За три часа до матча в "Лужниках" болельщики смогут окунуться в атмосферу Шотландии — повстречаться с героями эпохи Короля Якова, примерить национальные килты, испытать свои навыки в игре на волынке и в соревнованиях горцев.
Кроме того, по традиции пришедших болельщиков ждут "Матчи со звездами" и автограф-сессии, в которых примут участие экс-футболисты национальной сборной Денис Колодин, Руслан Нигматуллин, Алексей Смертин, Александр Ширко, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников, Андрей Каряка и Ролан Гусев, тесты на скорость реакции и точность удара, панна-футбол и текбол, бесплатные аквагрим и барбершоп, почта сборной России, розыгрыши призов и насыщенная музыкальная программа.
Хедлайнером вечера станет десятикратный обладатель награды MTV Europe Music Awards, восьмикратный победитель премии "Золотой граммофон" Дима Билан. Музыкальная программа продолжится и в чаше стадиона, где зрителей перед матчем ждет эффектное симфоническое шоу. Начало развлекательной программы — в 19:00, сообщает Sport24.
Дима Билан выступит в "Лужниках" перед матчем Россия — Шотландия
Стала известна программа мероприятий, которые состоятся на стадионе "Лужники" в Москве перед отборочным матчем Евро-2020 между сборными России и Шотландии.
Фото: tvsamara.ru
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