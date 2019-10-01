Сборная Шотландии планировала включить Тирни в состав, но посовещалась с медицинским штабом "канониров" и исключила игрока из заявки.
Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в "Лужниках" и начнется в 21:45 по московскому времени.
Защитник "Арсенала" Тирни не сыграет за Шотландию против сборной России
Защитник "Арсенала" Киран Тирни не сыграет за сборную Шотландии в отборочном матче Евро-2020 против России. Об этом сообщает The Sun.
Фото: The Sun
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