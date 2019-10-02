Нападающий "Локомотива" Федор Смолов, несмотря на травму, приедет в расположение сборной России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (10 октября) и Кипром (13 октября), сообщили в московском клубе.
Смолов повредил голеностопный сустав в матче Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:2) и в ближайшее время пройдет короткий курс стартовой терапии. Его участие в ближайшем матче "Локо" с "Арсеналом" 6 октября находится под вопросом.
"По матчу с "Арсеналом" нельзя однозначно говорить, потому что матч уже через несколько дней. В случаях небольших повреждений, болевых ощущений или еще чего-то несерьезного все равно могут перестраховаться, дать отдохнуть, не форсировать.
Вполне возможно, это коснется матча с "Арсеналом", это будет на усмотрение тренерского и медицинского штаба непосредственно перед игрой.
На сборную это точно не должно повлиять, он должен туда ехать", — цитирует директора по связям с общественностью "Локомотива" Кирилла Брейдо ТАСС.
Травма не помешает Смолову прибыть в расположение сборной России на матчи отбора Евро-2020
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