Главный тренер сборной Испании Роберт Морено объявил список футболистов, вызванных в национальную команду на матче отборочного турнира Евро-2020 с Норвегией (12 октября) и Швецией (15 октября).
Вратари: Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Кепа ("Челси"), Пау Лопес ("Рома");
Защитники: Карвахаль ("Реал"), Регилон ("Севилья"), Хесус Навас ("Севилья"), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад"), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Серхио Рамос ("Реал"), Альбиоль ("Вильярреал"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Бернат ("ПСЖ").
Полузащитники: Касорла ("Вильярреал"), Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити"), Сьос ("Арсенал"), Луис Альберто ("Лацио"), Тьяго ("Бавария"), Сауль ("Атлетико"), Фабиан ("Наполи");
Нападающие: Жерар Морено ("Вильярреал"), Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Родриго ("Валенсия"), Сарабия ("ПСЖ").
Объявлен состав сборной Испании на матчи отбора Евро-2020 c Норвегией и Швецией
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»