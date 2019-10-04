Стал известен состав сборной Испании к отборочным матчам Евро-2020

Главный тренер сборной Испании Роберто Морено огласил состав команды на отборочные матчи Евро-2020 с Норвегией и Швецией.



Вратари: Де Хеа, Кепа, Пау Лопес.



Защитники: Карвахаль, Хесус Навас, Рамос, Льоренте, Регилон, Альбиоль, Пау Торрес, Бернат, Мартинес



Полузащитники: Родри, Сьос, Касорла, Сарабия, Бускетс, Луис Альберто, Тьяго, Сауль, Фабиан Руис.



Нападающие: Херард Морено, Оярсабаль, Родриго Морено.