ФГУП "Спорт-Инжиниринг" подало иск к дочерней структуре организационного комитета по подготовке к чемпионату мира по футболу — 2018, АНО "Арена–2018", на сумму 112,8 млн рублей.
По словам представителя "Спорт-Инжиниринг" Александра Богомолова, "Арена-2018" должна была демонтировать временную инфраструктуру ЧМ–2018 со стадиона "Открытие Арена", но не справилась с задачей в срок.
"Иск подан в связи с несоблюдением сроков выполнения работ по демонтажу временной инфраструктуры стадиона «Спартак». Урегулировать вопрос в досудебном порядке не удалось", - цитирует Богомолова "РБ-Бизнес".
"Спорт-Инжиниринг" хочет отсудить 112,8 млн рублей у дочерней структуры оргкомитета ЧМ-2018
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